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تعرف على الفئات المستحقة لمعاشات "التضامن" الاستثنائية

تعرف على الفئات المستحقة لمعاشات "التضامن" الاستثنائية

السيسي وبن زايد يؤكدان على رفض التدخل في شؤون الدول العربية

السيسي وبن زايد يؤكدان على رفض التدخل في شؤون الدول العربية

تحرير محضر لمحطة وقود بديرمواس في المنيا لعدم الإعلان عن الأسعار

تحرير محضر لمحطة وقود بديرمواس في المنيا لعدم الإعلان عن الأسعار

إزالة 50 حالة تعد على الأرض الزراعية في أبو قرقاص بالمنيا

إزالة 50 حالة تعد على الأرض الزراعية في أبو قرقاص بالمنيا

السيسي: علاقة مصر بالإمارات نموذجا مثاليا للتعاون البناء بين الدول

السيسي: علاقة مصر بالإمارات نموذجا مثاليا للتعاون البناء بين الدول

أمن الإسماعيلية يلقي القبض على قاتل "نور" طفلة القصاصين

أمن الإسماعيلية يلقي القبض على قاتل "نور" طفلة القصاصين

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"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

تعرف إلى أماكن المحطات الشمسية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

تعرف إلى أماكن المحطات الشمسية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

الحائرون فى استثمار «تحويشة العمر»: الذهب «طالع ولا نازل؟»

الحائرون فى استثمار «تحويشة العمر»: الذهب «طالع ولا نازل؟»

بالصور| السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

بالصور| السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

سائق يرتدي "نقاب" ويقتل مسنا للاستيلاء على مدخراته بدار السلام

سائق يرتدي "نقاب" ويقتل مسنا للاستيلاء على مدخراته بدار السلام

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