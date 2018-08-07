اجتمعت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب اليوم، بالنيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع فتحي نور العضو المنتدب لشركة "بي هوست سيرفيس" ومقرها دبي وكيل كلية لوزان الفندقية السويسرية العريقة لحصري في مصر والخليج، وذلك في حضور عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع الفنادق، وأحمد الوصيف، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وجيهان فتحي، مستشارة الوزيرة للتنمية البشرية، ومن كلية لوزان السيدة إليكسيا موتيك سيپي، والسيد جينس هيننج بيتزر.

وجرى مناقشة سبل التعاون مع كلية لوزان من خلال الكلية الفندقية التي سيتم إنشائها في مدينة العلمين الجديدة تحت إشراف كلية لوزان العالمية، والتي ستدرس المواد التعليمية الخاصة بالكلية وسيجري إنشائها وفقا للمواصفات الفنية لها، حيث ستتولى كلية لوزان الإشراف على الإدارة والتدريس من خلال خبرائها المتخصصين، وستمنح الكلية شهادة البكالوريوس والماجستير في إدارة الفنادق، مما سيساهم في تخريج عمالة سياحية مؤهلة ومعتمدة عالميا تستطيع أن ترفع من جودة الخدمة السياحية في مصر، حيث تتمتع كلية لوزان السويسرية بمكانة كبيرة في هذا المجال فهي أقدم كلية في مجال الضيافة والفندقة في العالم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد شهد في فبراير الماضي توقيع لاتفاق النوايا مع الكلية الفندقية السويسرية لوزان ووكيلها الحصري في مصر والخليج لإنشاء الكلية الفندقية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي والتي ستشرف لوزان عليها، وذلك في إطار مساعي الدولة لفتح أفرع للجامعات العالمية في كل من العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

ويأتي اجتماع ممثلي كلية لوزان و مسئولي وزارة السياحة في إطار استراتيچية الوزارة لتعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر وذلك من خلال تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع ، من منطلق إدراك الوزارة للدور الحيوى الذى يلعبه العنصر البشرى فى دعم كافة القطاعات التنموية، وهو ما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة للسياحة المصرية.

وأعرب ممثلو كلية لوزان عن تطلعهم للتعاون مع وزارة السياحة لوضع برامج تدريبية متخصصة وفقا لأحدث المعايير العالمية للعاملين في القطاع السياحي ككل، وليس فقط قطاع الضيافة والفندقة.

وناقش الاجتماع احتياجات سوق العمل في القطاع السياحي عامة والقطاع الفندقي على وجه الخصوص، ورؤية وزارة السياحة في المرحلة القادمة للارتقاء بالخدمات السياحية في القطاع، وذلك ليتسنى للكلية وضع استراتيجية متكاملة للتعليم والتدريب وتصور لكيفية عملها في مصر لرفع كفاءة العاملين في القطاع ولتخريج كوادر من المتخصصين في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، وكافة المجالات التي يحتاجها القطاع، تكون قادرة على تقديم خدمة للسائح تتماشى مع المعايير العالمية مما يكون له أكبر الأثر في تعظيم تجربة السائح خلال إقامته في مصر.

كما تطرق الحديث إلى أهمية الدور الذي يلعبه مستوى الخدمة الفندقية في جذب السياحة، خاصة السياح من ذوي الإنفاق المرتفع، إلى جانب الشرائح الأخرى التي تسعى الوزارة إلى جذب المزيد منها.

وأوضح مسؤولي الكلية، أنه من المتوقع أن تستوعب الكلية نحو 700 طالب سيقيمون داخلها كما هو معمول به في سويسرا وسيتم تدريب هيئة التدريس بالكلية على أساليب وفلسفة التدريس المتبعة في كلية لوزان العالمية، كما ستقوم الكلية إلى جانب منح الشهادات التعليمية المعتمدة للطلاب، بتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع في المجالات المختلفة.

وتعتبر كلية لوزان الفندقية، أول كلية ضيافة أُنشئت في العالم سنة 1893، وتحتل دائما المراكز الأولى في التقييم العالمي، ولديها أوسع شبكه اتصالات في مجال الضيافة عالميا، وتخرج منها أكثر من 25 ألف طالب، ويقيم بها حاليا أكثر من 2608 طلاب، وتضم طلاب من جنسيات مختلفة أكثر من 107 جنسيات، كما تشرف على العديد من كليات الضيافة والفندقة في العديد من دول العالم مثل المكسيك والبرازيل وفِي بعض الدول العربية منها المملكة العربية السعودية والإمارات.