أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، افتتاح مكتب تنسيق الأزهر، الأحد المقبل، أبوابه أمام طلاب الثانوية الأزهرية، بأقسامها المختلفة العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية.

وننشر في التقرير التالي خطوات تسجيل الرغبات إلكترونيًا على النحو التالي:

1- الدخول على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، من هنا، والضغط على خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية لبدء التسجيل، مع مراعاة أن التسجيل غير متاح حاليًا إلى أن يتم فتحه في الوقت الذي حدده رئيس الجامعة.

2- بعد الضغط على رابط التسجيل، ستظهر شاشة قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك الذي استلمته مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية، كذلك الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة ثم اضغط على الخطوة التالية.

3- إدخال وتسجيل رغبات الطالب واختيار الكلية حسب أولوية الطالب، وإذا أراد الطالب استبدال رغبة مكان الأخرى يقوم بالضغط على الأسهم الموجودة، وأيضا إذا رغب الطالب في حذف رغبة معينة يقوم بالضغط على علامة "X" ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على الخطوة التالية.

وإذا كنت قد تقدمت برغباتك من قبل ستظهر لك شاشة يمكنك من خلالها تعديل رغباتك السابقة من خلال الضغط على رابط "تعديل هذه القائمة" أو إدخال رغبات جديدة بالضغط على "قائمة جديدة".

4- يظهر للطالب قائمة بجميع الرغبات الكاملة والنهائية التي سجلها وترتيبها على حسب أولوياته، فإذا أراد الطالب الرجوع مرة أخرى لتعديل الرغبات يمكنه الضغط على خانة "تعديل هذه القائمة" أو أراد تسجيل رغبات جديدة الضغط على خانة "قائمة جديدة".

5- أضغط على خانة "اطبع الاستمارة وإيصال التسليم" الموجودة في أعلى الشاشة.