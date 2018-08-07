عقدت لجنة كبار المسئولين في السودان ومصر برئاسة وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم ومساعد وزير الخارجية المصري سامي عيسى، اجتماعها، اليوم، بالقاهرة، لبحث عمل اللجان المشتركة بين البلدين في مجالات السياسة والنقل والزراعة والأغذية والتعليم والخدمات، تمهيدا لرفع تقريرها للوزراء في اجتماعهم نهاية الشهر الجاري.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الغني النعيم، إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيسين عبدالفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، خلال زيارة الرئيس المصري الأخيرة إلى السودان، مشيرا إلى أن انعقاد اللجان يشكل فرصة للتعاون المشترك.

وشدد على ضرورة التعاون في تنفيذ مشروعات كبرى بين البلدين في مجالات البنى التحتية والنقل النهري والأغذية والزراعة، وكذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية لتحقيق أكبر منفعة للشعبين الشقيقين، خاصة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية، أهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين والتي تبلغ مائة مذكرة تم التوصل لها عبر 39 لجنة وزارية.

وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تلك المشروعات لتحقيق الفائدة المرجوة.