موسم جديد بتحديات جديدة (بداية الدوري الأقوى في العالم الدوري الإنجليزي الممتاز).

الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/19.هو الموسم السابع والعشرين من الدوري الانجليزي باسمه الجديد(البريمرليج) منذ عام 1992، هي تعتبر أغلى وأقوى بطولة كرة قدم للأندية في المملكة المتحدة.

سينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز(البريمرليج) يوم الجمعة القادمة الموافق يوم 10 اغسطس 2018 بمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي على ملعب مسرح الأحلام (أولد ترافورد).

مانشستر سيتي هو حامل لقب البريمرليج للموسم الماضي ، أما أندية وولفرهامبتون واندررز وكارديف سيتي وفولهام قد تاهلوا عن دوري البطولة الإنجليزية (التشمبيون تشب) ، وتحل هذه الاندية محل الأندية التي هبطت الموسم الماضي هما: وست بروميتش ألبيون وسوانزي سيتي وستوك سيتي.

الفرق المتأهلة:

أول الفرق المتأهلة كان وولفرهامبتون واندررز بعد تعادل نادي فولهام بنتيجة هدف مقابل هدف مع نادي بربنتفورد، وسيشارك الذئاب في الدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب طال سبع سنوات منذ موسم 2011/2012 ، حقق لقب بطولة (التشمبيون تشب) بعد فوزه بنتيجة أربعة أهداف دون رد على فريق بولتون واندررز ، وكان ثاني الفرق المتأهلة هو كارديف سيتي بعد تعادله سلبا مع نادي ريدينغ وخسارة منافسه على هذا المركز نادي فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف من نادي برمنغهام سيتي ، بينما الفريق الثالث المتأهل وهو فولهام فقد تأهل بعد أن لعب مباراة فاصلة على ملعب ويمبلي أمام استون فيلا وإنتهت هذه المباراة بفوز فولهام بهدف دون رد وتأهل بعد غياب طال خمس سنوات منذ عام 2013/2014.

الفرق الهابطة:

أول الفرق الهابطة كانت ستوك سيتي الذي كان يلعب فيها لاعبنا المصري رمضان صبحي الذي يلعب حالياا في نادي هيدرسفيلد ،بعد أن خسر أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف ولينتهي بذلك عشر سنوات كاملة في البريمرليج وهو أول هبوط على الإطلاق للفريق من البريمرليج ، وثاني الفرق الهابطة كانت وست بروميتش ألبيون والذي يلعب فيها حتى الآن لاعبنا المصري أحمد حجازي وهبط عقب فوز ساوثهامتون بهدف دون رد على سوانزي سيتي ليهبط لأول مرة منذ ثمان سنوات، وكان آخر الفرق الهابطة هو نادي سوانزي سيتي الذي هبط بعد خسارته بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام ستوك سيتي ليهبط لأول مرة منذ سبع سنوات.

المدربين الجدد:

فريق المدفعجية أرسنال أصبح لديهم مدرب جديد هو الإسباني اوناي إيمري المدرب السابق الفريق العاصمة الفرنسية (باربس سان جيرمان) بعد أن إستقال الفرنسي أرسين فينغر بعد أكثر من 22 عاما قائدا علي أرسنال ومسيرة حافلة بالالقاب واللاعبين فبالتأكيد سنرى أرسنال جديد عن 22 عاما الماضي، التوفيز فريق (إيفرتون) عينوا المدرب البرتغالي (ماركو سيلفا) بعد أن أقيل المدرب الإنجليزي (سام ألاردايس) بعد النتائج المخيبة للآمال للفريق الثاني في مدينة ليفربول، فريق البلوز(تشيلسي) عينوا المدرب الإيطالي (ماوريسيو ساري) المدرب السابق لفريق الجنوب الإيطالي نابولي والذي فعل موسم منقضي رائع مع الفريق الإيطالي وكان قريب من الفوز بالدوري الإيطالي ولكن خبرة اليوفي لعبت عكس ذلك وعين المدرب الإيطالي لفريق تشيلسي بعد أن أقيل المدرب الإيطالي الآخر (أنطونيو كونتي) الذي أنهى مع تشيلسي الموسم الماضي في المركز الخامس هو مركز أسفل بكثير من تطلعات مشجعين البلوز، وفريق المطارق (وست هام يونايتد) عينوا المدرب التشيلي(مانويل بلغريني) بعد نهاية التعاقد مع المدرب الاسكتلندي (ديفيد مويس) والمدرب التشيلي (مانويل بلغريني) ليس غريبا على أجواء الدوري الانجليزي الممتاز لأنه قاد الفريق السماوي (مانشستر سيتي) للفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية والتأهل لأول مرة في تاريخ النادي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأ الموسم بفوز الفريق السماوي (مانشستر سيتي) بطل الدوري الانجليزي علي الفريق البلوز (تشيلسي) بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بالدرع الخيرية للمرة الخامسة في تاريخه بالرغم من غياب بعض اللاعبين المهمين في الفريقين.

فلنستمتع بالدوري الأقوى في العالم وبأقوي وأفضل لاعبين في العالم وأقوى وأفضل مدربين وتكتيكات في كرة القدم.