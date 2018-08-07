تمكنت أجهزة مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية خلال تقاضيه رشوة بلغت 50 ألف جنيه مقابل التلاعب في تراخيص والتغاضي عن مخالفات بإحدى المستشفيات الخاصة.

حرر محضر بالواقعة، واخترت نيابة الأموال العامة التي تولت التحقيق.

ووردت معلومات سرية لأجهزة مباحث الأموال العامة، بقيام الدكتور "عمرو. م"، مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، بطلب رشوة من مسؤولي مستشفى خاص مقابل التلاعب في إصدار تراخيص المستشفى والتغاضي عن المخالفات وانعدام الاشتراطات الخاصة بصدور الترخيص.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وجرى تشكل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق، مدير إدارة البحث الجنائي، وجرى تسجيل لقاءات المتهم ومسؤولي المستشفى بالصوت والصورة، وخلال تقاضيه مبلغ الرشوة تمكنت قوة من ضبطه متلبسًا وتحريز مبلغ الرشوة 50 ألف جنيه حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار نيابة الأموال العامة المختصة لاتخاذ شؤونها.

من جانبه صرح الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى وقف الطبيب المذكور عن العمل، وتكليف الدكتور محمد عبد الرحمن بعمل مدير العلاج الحر، بالإدارة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.