قال الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن القرار الحكومي بتخفيض عدد أيام العمل لموظفي القطاع العام، لن يترتب عنه خفض عدد ساعات العمل، موضحًا أن المادة 46 من قانون الخدمة المدنية أكدت أن الحد الأدنى لساعات العمل بالهيئات الحكومية 35 ساعة في الأسبوع.

وأكد خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن عدة أبحاث واستطلاعات رأي ذهبت إلى أن هناك علاقة طردية بين الساعات المرنة والإنتاجية.

وأضاف إسماعيل، أن الموظف حينما يختار ساعات عمله سترفتع درجة رضائه الوظيفية ما يترتب عليه زيادة الانتاجية.