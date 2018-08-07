أكد اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن العمل يسير بصورة منتظمة داخل ميناء نويبع لاستقبال أفواج الحجاج، مشيرا إلى استقبال الحجاج عن طريق الباصات بقرية الحجاج وتفويجهم لميناء نويبع وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة بيسر وسهولة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي.

وقال أبوسنة، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن غرفة العمليات المركزية بموانئ البحر الأحمر لم تتلق أي شكاوى من قبل الحجاج، موضحا أنه في حال وجود أي مشاكل سيتم التعامل الفوري معها، وذلك لتوفير سبل الراح للحاج، لافتا إلى توفير التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل وحل أي مشاكل واتخاذ القرار المناسب مع التأكيد على ضرورة تواجد مندوب من وزارة السياحة لحل أي مشاكل خاصة بالحجاج.

وأوضح أبوسنة، أن موسم الحاج هذا العام سيشهد تطورا ملحوظا في كيفية التعامل مع جميع الحجاج، بالإضافة إلى الخدمات المميزة المقدمة لهم، منوها أن غرفة العمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة جموع الحجاج.