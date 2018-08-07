قال الدكتور خليل جاد رئيس المؤتمر، نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية، نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرها الدولى في دورته الرابعة، "EDSIC 2018"، والمقرر له يوم الأربعاء 5 وحتى الجمعة 7 سبتمبر المقبل، للترويج إلى سياحة المؤتمرات في مصر، مؤكدا أن المؤتمر يشهد خلال هذا العام ارتفاع في أعداد المحاضرين الأجانب إلى 35 محاضرا، من إجمالي 110 محاضرين، في مقابل 22 محاضرًا أجنبي العام الماضي.

وأوضح خليل، أن المؤتمر يضم خلال دورته الرابعة عقد 18 ورشة عمل، مشيرا إلى وجود توقعات بزيادة أعداد الأطباء المشاركين بالمؤتمر عن العام الماضي، والذي بلغ عدد الحضور به 3 آلاف و500 طبيب، و7 آلاف مشاركين بمعرض مستلزمات طب الأسنان، المصاحب للمؤتمر، بمشاركة كبرى شركات المستلزمات.

ولفت خليل، إلى أن "EDSIC"، هو المؤتمر الأول على مستوى إفريقيا لطب الأسنان من حيث عدد المحاضرين، والحضور، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، بعد مؤتمر إيديك في دبى، مؤكدا أن النقابة تهدف للوصول إلى المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.

فيما قال الدكتور ياسر مسعود آمين صندوق المؤتمر، إنه سيتم السماح لـ50 طالبا بكليات طب الأسنان، و100 طبيب، من غير القادرين، بالحضور مجانا، وتخفيضات للأطباء البالغين سن المعاش بجانب تخفيض 50 جنيها، لترشيحات الهيئات "التأمين الصحي، المستشفيات التعليمية، وزارة الصحة".

طالب الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة الأسنان، وزارة المالية بتقديم تسهيلات جمركية للموردين الأجانب، لجذب الشركات العالمية للمشاركة بمعرض مستلزمات طب الأسنان، المصاحب للمؤتمر، بحيث يتم سداد المستحقات الجمركية من خلال ساحات العرض أو عند خروج الموردين من مصر، مؤكدا أنه في حال إتمام ذلك فسيحدث طفرة في مشاركة الشركات العالمية، ويساهم في ريادة مؤتمر EDSIC، لسياحة المؤتمرات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن صعوبة استرداد الشركات للقيمة الجمركية للمنتجات التي لم تبيعها بعد، أدى إلى انصراف العديد من الشركات عن المشاركة بالمؤتمر.