قال محمد فهمي، الصحفي السابق بقناة "الجزيرة"، إنه بعد حدوث مقاطعة الدول العربية الأربعة لقطر، تحدث الكثير من الخبراء عن فضائح النظام القطري، ودعمهم الكبير للإرهاب، مشيرا إلى أن قطر اتبعت أسلوب جديد بعد ذلك وهو التعامل مع هاكرز ومرتزقة غالبيتهم من روسيا لاستهداف صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض الصحفيين ورجال الأعمال.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته على قناة "اكسترا نيوز" أن هناك تعاون كبير بين قناة الجزيرة والمخابرات القطرية، موضحا أن المخابرات القطرية تقوم باستهداف صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص ثم تقوم بأخذ معلوماتهم الشخصية وإرسالها لصحف مثل نيويورك تايمز وغيرها، ومن ثم تقوم الجزيرة بالنقل عن نيويورك تايمز كأنها مغامرة صحفية، مؤكدا أن تلك جريمة كبيرة وهو التعدي على خصوصيات الغير.

وتابع أن قطر، والهاكرز يتبعون طريقة "الصيد"، وهي عبارة عن طريق جمع معلومات عن الشخص وما يحبه، ومن ثم إرسال رابط خاص به حسب ما يحبه، وبمجرد دخول الشخص على الرابط، سيكون تم اختراق الحساب.