قال الدكتور محمد زيدان، وكيل أول نقابة المهن العلمية، إن الدكتور عبدالستار المليجي، نقيب العلميين يحارب هيئة المكتب الجديدة بكافة الوسائل والسبل الممكنة لعدم تمكينها من عملها الذي عُينت من أجله بعد انتخابها انتخابات شرعية في أول يوليو وتخطت نصابها القانوني في مرحلة التصويت.

وأوضح زيدان في تصريحات لـ"الوطن"، أن نقيب العلميين يبرر ما يفعله من تعديات واضحة لقانون النقابة، واتخاذه لقرارات فردية وغير شرعية تحت غطاء أن الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس النقابة السبت الماضي باطل وقرارته غير شرعية لأنه لم يتجاوز نصابه القانوني المعروف.

وعقب: "عدد أعضاء المجلس المعترف بهم قانونًا والمسجلين في قيد النقابة يبلغ عددهم 52 عضوًا واجتماع السبت الماضي حضر به 29 من هؤلاء الأعضاء، وبالتالي الاجتماع صائب وشرعي مئة بالمائة وتخطى نصابه القانوني".

وتابع زيدان، أن النقيب حرر محضرا ضد مجهول، أمس الإثنين برقم 10888 بقسم جنح الأزبكية، يبلغ به بأن هناك سرقة في أختام النقابة، مُشيرًا إلى أن دهاء وذكاء النقيب ساعده على تحرير هذا المحضر، حتى يخاطب جميع البنوك التي تتعامل معاها النقابة بوقف تعاملاتها مع أي جهة من جهات النقابة، وأنه لم يفعل ذلك من فراغ بل لتنفيذ خطة واضحة المعالم في رأسه تسعى لإبطال الإخطارات التي أرسلتها هيئة المكتب الجديدة للبنوك والتي تفيد بأنها هي الهيئة الشرعية والقانونية للنقابة ومن لها الحق في التعاملات المالية فيما يخص النقابة، ويضيف الإخطار وقف التعامل مع هيئة المكتب القديمة التي سحبت ثقتها في مايو الماضي، والتي ما زالت تعمل حتى الأن تحت ظل النقيب مخالفين سوياً القانون.

وأشار زيدان، إلى أنه بالفعل قد بناء على ما قدمه النقيب من حضر سبق ذكره، أرسل البنك المركزي إخطاراً لجميع جميع البنوك التي تتعامل معها النقابة والمتمثلة في البنك العقاري المصري العربي، بنك القاهرة، بنك مصر، والبنك الأهلي، يفيد بمنع التصرف في أموال النقابة من قبل أي جهة، إلا في حالة صرف رواتب العلميين حتي لا تتفاقم الأزمة من جميع الجهات.

وأضاف زيدان ، أن النقيب الان في طريقه لحشد مجموعة روؤساء الفروع في المحافظات، لقد اجتماع مجلس السبت المقبل، مُعقباً:" الاجتماع سيكون غير قانوني، لأن عدد أعضاء المجلس الذين يتحيزون الأن في صف النقيب غير كافيين من حيث النصاب القانوني لعقد ملس والتعقيب علي قرارات اجتماع مجلس السبت الماضي، لذلك يسعى النقيب خلال هذا الأسبوع لتعيين 10 أعضاء أو أكثر من العلميين وروؤساء الفروع في المحافظات كي يبلغ نصابه القانوني في مجلسه السبت، ومع ذلك كله ليس من حق المجلس أن يعقب على أية قرارات والجمعية العمومية صاحبة الولاية الأولى في هذا الشأن".

واستطرد زيدان :" النقيب يستخدم كل وسائل البلطجة والعنف للوصول ليومه المشهود، السبت المقبل وإبطال كل قرارات المجلس السابقة والتي تفيد بتمكين هيئة مكتبه الجديدة، الممثلة في محمد زيدان وكيل أول النقابة، محمد غريب وكيل ثاني النقابة، صلاح النادي الأمين العام، وعبد الله محمود أمين الصندوق، لأنه يعلم جيداُ ما سيفتح عليه من أبواب المسائلات لمخالفته المالية والإدارية وغيرها الكثير والكثير، عقب تمكين الهيئة فوراً، لدرجة أنه وصل به الحال لشكوى جميع أعضاء هيئة المكتب الجديدة في أماكن عملهم وكذلك في الأمن الوطني بالدولة، وإلقائهم بتهم يحيط بها الزور والبطلان".

وعقد 29 عضوا من أعضاء مجلس نقابة المهن العلمية، اجتماعا طارئا أمس السبت بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، استمر أكثر من 5 ساعات.

وبحث المجتمعون الأوضاع داخل النقابة ومنها تمكين هيئة المكتب الجديدة من ممارسة عملهم وذلك بعد رفض الدكتور السيد عبد الستار المليجي النقيب العام للعملين، الاعتراف بهم واستمراره في التعاون مع الهيئة السابقة.

وذهبت هيئة المكتب الجديدة، أول أمس الأحد إلى سجل الشهر العقاري لتوثيق ما جاء من قرارات في محضر اجتماعها الطارئ مع أعضاء مجلس النقابة ، السبت الماضي بمقر لنقابة، وأنه بالفعل قد تم اعتماد الهيئة الجديدة لمكتب النقابة من قبل الشهر العقاري بالإضافة لإرسال إخطاراً للبنوك التي تتعامل معاها النقابة، بشأنه أن يوقف التعاملات الإدارية والمالية للهيئة السابقة بمكتب النقابة.

وشُكلت لجنة أمس الإثنين، مكونة من أعضاء مجلس النقابة والممثلين في كل من عزمي عبد الغفار، هبة محمود، حمدي الكداش، مها سالم، أحمد عبد الجواد تتواجد في مقر النقابة لبحث إشكالية تسليم الهيئة الجديدة لعملها مع النقيب، إلا أنه ما زال الصراع ناشباً حتى الأن واشتد تفاقمه، خاصة بعد أن أوضح النقيب في بيان له منذ قليل، عدم قانونية ما تقوم به هيئة المكتب الجديدة، مُشيراً إلى أنهم لم يستجيبوا للقانون والقضاء وسببوا بذلك في العديد من الخسائر للنقابة.