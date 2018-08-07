قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، إن الخلاف الحالي في النقابة بين 8 من أعضاء المجلس فقط، يسعون لتمكين هيئة المكتب المنتخبة الجديدة والممثلة في كل من محمد صبحي زيدان، وكيل أول النقابة، ومحمد غريب أبوعميرة، وكيل ثاني، وصلاح النادي، الأمين العام، وعبدالله محمود أمين الصندوق، من عملها بالرغم من وجود طعون على هذه الانتخابات، ولا ينتظرون الحكم القضائي بشأن هذه الطعون الذي يستغرق حوالي شهرين.

وأضاف المليجي في بيان اليوم، أن هيئة المكتب الجديدة تسببت في الفترة الماضية في العديد من الخسائر للنقابة، وتعدت عليها بكافة السبل بشكل غير قانوني وغير شرعي، وافترت عليها بالكذب وجود مخالفات إدارية ومالية بها، دون وجود دليل يثبت ذلك، وعقب: "البنك المركزي يعلم مدى نزاهتنا ويعتبرنا قدوة لجميع النقابات في مصر".