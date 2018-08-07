علق محمد فهمي، الصحفي السابق بقناة "الجزيرة"، على رفع رجل الأعمال إليوت برويدي دعوى قضائية على قطر، يتهمها باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه، قائلا إن قطر عندما تعمل على اختراق حسابات معينة تتعامل مع شركات استخباراتية خاصة في روسيا أو الولايات المتحدة، لجمع معلومات عن الشخص وتقديمها للهاكرز حتى يكون الاختراق سهلا.

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته على قناة "إكسترا نيوز" أنه اطلع على ملف القضية التي رفعها "برويدي"، ووجد أن هناك خيوط كثيرة تؤكد تورط قطر في القضية اختراق صفحة "إليوت برويدي".

وتابع أن هناك شخص ذٌكر في القضية يعمل عميل لقطر، وتحدث أن اسم برويدي ذٌكر في السفارة القطرية كثيرا، وأنه سيتم استهدافه في الفترة المقبلة.