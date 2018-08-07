جددت السعودية ترحيبها باستقبال المواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، حسبما أوردته قناة "إكسترا نيوز".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في 30 يونيو الماضي، أنها ستخصص موقع إلكتروني لتمكين "الأشقاء" في قطر من التعاقد المباشر لأداء نسك الحج، اعتبارا من يوليو المقبل.

وذكرت وزارة الحج في بيان رسمي صادر عنها، إنه "نظرا لعدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويمكن للراغبين في أداء فريضة الحج من الإخوة الأشقاء التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني الذي سيكون متاحا بدءا من ذي القعدة 14 يوليو".