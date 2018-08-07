قال اللواء عادل طه، دفعة 62 حربية، زميل السفير معصوم مرزوق أثناء وجوده في القوات المسلحة، إن تصريحات الأخير أغضبت الشعب المصري وزملائه في الدفعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "ربينا أجيال وعلمناهم إزاي يروحوا يموتوا، وحاربت معاه في أكتوبر".

وتابع: "شهوة الظهور وبحثه عن الدور السياسي دفعه لإصدار تصريحاته الأخيرة".

وأردف: "أتحدث باسمي وباسم كل الدفعة، وأقول إننا نتبرأ من معصوم مرزوق"، مؤكدا: "ده مش دفعتنا، دفعتنا كلها رجالة، ومستعدين نخدم كمجندين لو الدولة استدعتنا تاني".