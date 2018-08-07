قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعتبرها نتاج مباشر للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخرًا بالتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة، مؤكدا ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.

وأكد أبو زيد، في تصريحاته اليوم، موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشيرًا إلى تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها.