قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن التصريحات الأخيرة للسفير معصوم مرزوق، أغضبت كل العسكريين السابقين، وأنهم تبرأوا منه، وأن حزب حماة الوطن وجميع الأحزاب المصرية ترفض تصريحات مرزوق، لافتًا إلى أن الأخير يهدف إلى إثارة الفتن والفوضى والبلبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم: "الدولة المصرية حققت الكثير من النجاحات خلال الفترة الأخيرة منها في التنمية المستدامة وعملية سيناء 2018، كما اعتبر الكونجرس الأمريكي الإخوان جماعةً إرهابية".