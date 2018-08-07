أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمعهد القومي للتدريب، اليوم، عن بدء تلقي طلبات التقدم للحصول على شهادة مرشد تعافي الإدمان، حتى موعد أقصاه أول الشهر المقبل.

وقالت "الأمانة" و"المعهد"، في إعلانهما، إنه سيتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية للمتقدمين خلال الفترة من 7/9/2018 وحتى 15/9/2018 من قبل "مجلس علمي".

وحددت 5 شروط في المترشحين للانضمام للبرنامج المعتمد كـ"مرشد تعافي إدمان"، وجاءت كالآتي:

1-أن يكون حاصل بحد ادنى على مؤهل متوسط للتقدم ويفضل المؤهل العالي.

2-أن يبلغ عمره على الأقل 25 سنة.

3-أن تكون الصحيفة الجنائية للمتقدم خالية من أي احكام في العامين السابقين للتقديم بالبرنامج التدريبي.

4-في حالة المدمن المتعافي، يجب متابعته في أحد العيادات الخارجية للإدمان التابعة لمنشأة مرخصة من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة لا تقل عن عامين بحيث تضمن التحاليل المتتالية التي تثبت تعافيه.

5-اجتياز مقابلة التقييم من قبل المجلس العلمي.