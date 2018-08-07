التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لاستعراض دعم "بنك المعرفة" المصري للخدمات المقدمة للقطاع الطبي في مصر، بمقر وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، إن الوزيرة وصفت بنك المعرفة المصري بأحد أهم المشروعات القومية الرائدة والذي توفره الدولة لأبنائها، ويهدف إلى تقديم الخدمات للشعب المصري مما سيكون له عائد كبير على الاستثمار.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن بنك المعرفة يعد مكتبة رقمية هائلة، ويضم المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم ومنها: سبرينجرز، وأكسفورد، و كمبريدج، وغيرها، حيث يضم دوريات علمية في مجالات المعرفة كافة، وكتب ومجلات إلكترونية، ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي، وقواعد بيانات، ومحركات بحث، ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها، وأكدت أن المحتوى متاح لكل مواطن مصري مجانًا.

ولفت"مجاهد" إلى أن وزيرة الصحة والسكان أكدت ضرورة التكامل والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لتحقيق الأهداف المشتركة، واهتمام وزارة الصحة والسكان بإدخال التكنولوجيا سواء في القطاع التعليمي أو غيره من القطاعات، لافتة إلى دور التكنولجيا المهم في حل كثير من المشكلات الحالية، فضلًا عن دورها كعنصر هام وفعال في تقييم مقدمي الخدمةالصحية، وأشادت وزيرة الصحة بـ"بنك المعرفة" المصري، مطالبة بأن يكون الجهة الاستشارية لوزارة الصحة والسكان في تكنولوجيا التعليم.

وذكر "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، تأمل بأن تتوافر الأبحاث والمناهج والاختبارات الخاصة بالدارسين "أون لاين"، خاصة ببرامج الزمالة وكذا البرامج التدريبية لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بضرورة التعاون مع بنك المعرفة المصري والاستفادة منه لمساعدة أطباء الزمالة والبورد المصري فى حصولهم على الدورات التدريبية وورش العمل في كافة التخصصات الطبية المختلفة، في إطار مشروع التعليم الطبي المستمر للأطباء.

يذكر أن اللقاء حضره الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتورة سناء راضى أستاذ الطب بجامعة الإسكندرية، والمهندس وائل شحاتة مدير مشروع ميكنة التأمين الصحى، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حضرت الأستاذة حبيبة عز مستشارة الوزير للتعليم الفنى، ومن بنك المعرفة الأستاذ محمود داوود منسق بنك المعرفة.

ومن جهته قام داوود بتقديم عرض لبنك المعرفة وكيفية الاستفادة منه فى القطاع الطبي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاتفاق على إعداد Learning Management System يتناسب مع القطاع الطبي، وتدريب كوادر من وزارة الصحة والسكان عليه، وكيفية جذب الدارسين بالقطاع الطبي لاستخدام بنك المعرفة، وكذا وضع آليات جديدة للتيسير على المستخدمين؛ لتحقيق أقصى استفادة، وتوجيه البحث العلمي لحل المشكلات التي تواجه مصر.

وفِي سياق متصل كلفت وزيرة الصحة والسكان "السبكي"، بتشكيل لجنة مكونة من المهندس وائل شحاتة، وعدداً من العاملين بالمعهد القومي لتدريب الأطباء، للتعاون مع "بنك المعرفة" المصري لمساعدة الأطباء لتوفير جميع الاحتياجات العلمية والبحثية لمواكبة عصر التكنولوجيا الطبية المتقدمة.

وفِي نهاية الاجتماع توجهت وزيرة الصحة والسكان، بالشكر والتقدير للدكتور طارق شوقي على المجهود المبذول في إنشاء وتطوير "بنك المعرفة" المصري والذي يعد طفرة تكنولوجية لخدمة الوطن.