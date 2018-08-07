استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، وحضور اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبدالفتاح حلمي، مستشار المحافظ.

واستعرض المحافظ مع اللجنة أهم المشروعات الاستثمارية المزمع إنشائها في الفترة المقبلة بمحافظة جنوب سيناء.

كما جرى استعراض مشروع محطة الحاويات بميناء نويبع البحري ومشروع القزق الميكانيكي بميناء شرم الشيخ، وأهمية المنطقة الحرة المزمع إنشائها بميناء نويبع، وأهم خطط التطوير المستقبلية بميناء شرم الشيخ من إنشاء مارينا يخوت وصالات وصول وسفر للسياح تليق بمكانة شرم الشيخ العالمية.

كما جرى استعراض أهم الطرق التي تم تطويرها بالمحافظة وخاصة الطريق الأوسط بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وأشاد أعضاء لجنة النقل بالجهود المبذولة لجذب الاستثمارات بجنوب سيناء والمشروعات التي جرى إنجازها خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أثني المحافظ على الجهود التي تبذلها لجنة النقل بمجلس النواب في الدعم المستمر الذي تقدمه لجنة النقل بمجلس النواب في مساندة المشروعات التي تجريها المحافظة.