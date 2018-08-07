تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمدارس بنطاق المحافظة، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لجميع المدارس، موضحا أنه تم صرف المستخلصات الخاصة بالمقاولين من خلال الإدارات التعليمية.

وأوضح المحافظ أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع المنعقد، اليوم، بحضور المهندسة جيهان حسين، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والسيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإسناد أعمال الصيانة الشاملة لعدد 7 مدارس تعليم عام ومدرسة للتعليم الفني إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وذلك لضمان سرعة التنفيذ قبل بدء العام الدراسي الجديد.