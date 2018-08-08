نصف مليون سائح زاروا البحر الأحمر يوليو الماضي

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن محافظة البحر الأحمر، عن أعداد السائحين الأجانب والمصريين والعرب، الذين زاروا المنتجعات السياحية بمدن المحافظة خلال يوليو الماضي.

وأكدت الإحصائية أن عدد السائحين الذين وصلوا مدن البحر الأحمر عن طريق المطارات والموانئ والطريق البري خلال شهر يوليو الماضي بلغ 505 آلاف و710 سائحين، بزيادة أكثر من 130 ألف سائح عن يونيو، وهو الرقم الذي يحدث لأول مرة منذ سنوات أن تتخطى أعداد السائحين نصف مليون سائح خلال شهر فقط.

وأشارت الإحصائية إلى أن ألمانيا تصدرت السياحة الوافدة إلى البحر الأحمر بعدد 125 ألفًا و141 سائحًا، ومن المصريين 106 آلاف و731، والتشيك 36 ألفًا، تليها بولندا 24 ألف سائح، وبريطانيا 24 ألف سائح، وأوكرانيا 17 ألفًا، وهولندا 16500، والنمسا 13 ألفًا، وبلجيكا 12800 سائح، وسلوفاكيا 12 ألف سائح، وروسيا البيضاء 11 ألف سائح، وإيطاليا 10700 سائح، فرنسا 8700 سائح، وسويسرا 8 آلاف سائح.