إحباط تهريب 8 أجهزة تحويل عملة "بيتكوين" بميناء سفاجا

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة "بيتكوين" بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تلقى مدحت رجب مدير عام جمرك سفاجا، إخطارا يفيد بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش سيارات الأمتعة الشخصية بإدارة الحركة تم ضبط 8 أجهزة تحويل العملة "بيتكوين" مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب "إ. م. ح"، مصري الجنسية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 384 ألف جنيه، وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وأكدت جمارك سفاجا في بيان أن البيتكوين هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها وهي أول عملة رقمية لامركزية، وبيتكوين هي عملة رقمية افتراضية ليست مادية ملموسة وليس لها أي غطاء نقدي، يتم تداولها عبر الإنترنت على نطاق واسع حول العالم.

وحذرت العديد من الدول من تداول هذه العملة الافتراضية التي لا تخضع لأي رقابة من أي بنك مركزي، ويتم تداولها منذ عام 2009، ويوجد منها بالعالم حوالي 16.8 مليون عملة بيتكوين.