أصيبت طفلتان بالتسمم وبحالة إعياء شديد في منطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة، أمس، إثر تناولهما بواقي من زجاجة دواء مهملة حال لهوهما أعلى سطح العقار سكنهما.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية ببلاغ مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلا من: "مريم ا. م"، 7 سنوات، و"رضا ر. ح"، 6 سنوات، وتقيمان بالمجزر الآلي دائرة قسم شرطة أول المنصورة مصابتان بحلة إعياء وقيئ ادعاء تناول مادة غير معلومة.

انتقل مأمور القسم وضباط المباحث إلى مكان بالبلاغ وبسؤال والدة الأولى وجدة الثانية "منال م. ق"، 54 سنة، ربة منزل، في محضر الشرطة أكدا بتناول المصابتين بواقي من زجاجة دواء مهملة حال لهوهما أعلى سطح العقار سكنهما ولاتتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.