اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أمس، في موسكو مع وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية برئاسة نائب الأمين العام للحركة زياد النخالة.

وبحسب ما أعلنته الخارجية الروسية في بيان لها صدر عقب الاجتماع، فإن الطرفين "تبادلا الآراء حول مجموعة المسائل المتعلقة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك تطور الوضع في قطاع غزة وحوله"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وشدد الجانب الروسي على "أهمية التوصل في أسرع وقت إلى توافق فلسطيني شامل، وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي تعد الممثل الشرعي الأوحد للشعب الفلسطيني كشرط تمهيدي ضروري لتحقيق تطلعاته في إقامة دولة فلسطين مستقلة وموحدة على أساس القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبادرة العربية للسلام بهذا الخصوص".

ووصل وفد "الجهاد الإسلامي" إلى موسكو أمس الأول الإثنين.