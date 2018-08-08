قبل "الحضري".. أبرز المصريين في موسوعة "جينيس" للأرقام السياسية

أعلن حارس مصر التاريخي، عصام الحضري، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة استمرت 22 عامًا، نجح من خلالها في تسجيل اسمه في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، بل والعالمية، ويعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب يشارك في كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما، أمام منتخب السعودية في الجولة الثالثة من مونديال روسيا 2018.

الحضري سبقه العديد من المصريين البارزين في مجالات مختلفة في الدخول للموسوعة العالمية للأرقام القياسية جينيس، ترصد "الوطن" أبرزهم.

- مجدي يعقوب:

دخل الجراح المصري العالمي، مجدي يعقوب، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب نجاحه في إجراء أكثر من 100 عملية قلب خلال عامٍ واحد.

- عمرو دياب:

يُعد الهضبة هو المطرب المصري والعربي الوحيد الذي نجح في دخول موسوعة جينيس بعدما أصبح المطرب الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط.

- طه القرني:

الفنان التشكيلي المصري، صاحب جدارية سوق الجمعة، والتي أدخلته الموسوعة سنة 2010، بصفتها الأكبر مساحة حينها بأبعاد 23 متر و1.40 متر، والتي تصور 2600 شخصية في سوق الجمعة الشهير بمصر.

- سید الباروكي:

استطاع السباح المصري دخول موسوعة جینیس للأرقام القیاسیة عام 2011، في ریاضة سباحة الزعانف، بعدما نجح في تحطیم رقمین قیاسیین.

- هشام نسيم:

یعتبر المصري الوحید الذي استطاع دخول موسوعة جینیس للأرقام القیاسیة 3 مرات في مجال التحدي البشري، بعدما اجتاز الصحراء الغربیة بسیارته في 13 ساعة و33 دقیقة، وبحر الرمال في 5 ساعات ونصف الساعة، وھضبة الجلف الكبیر في 14 ساعة.

- أحمد جبر:

سجلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية الغطاس المصري العالمي أحمد جبر، في نسخة عام 2017، لتحقيقه رقمًا قياسيًا عالميًا في الغوص، بعد أن تمكن من النزول إلى عمق 332.35 مترًا تحت سطح المياه الإقليمية بالبحر الأحمر بمنطقة دهب.

- الطفلة جنى:

دخلت الطفلة جنى إبراهيم، موسوعة "جينيس"، وعمرها 4 سنوات و8 أشهر، بعد حصولها على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر icdl في الكمبيوتر من مركز الحاسب العلمي بجامعة المنصورة، لتصبح أصغر طفلة تحصل على هذه الشهادة في مصر والعالم وهي بالمرحلة الثانية من رياض الأطفال.

- كشري أبو طارق:

دخل موسوعة "جينيس" بعد إعداده أكبر طبق كشرى في التاريخ، وبلغ عرضه 10 أمتار، وارتفاعه 1.2 متر.

- مجدي الحسيني:

تمكن عازف البيانو المصري من دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، حيث حصل على لقب أسرع عازف بيانو في العالم.

- وائل عمر:

الغواص المصري، نجح في تحطيم الأرقام القياسية لأطول غطسة، بتحقيق غطسة لمدة 19 ساعة و45 دقيقة.