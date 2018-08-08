شاب ينتحر بعد رفض حبيبته الزواج منه.. وآخر يفقد عقله بسبب خيانة فتاة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" فيديو مأساوي عن تعرض بعض الشباب للانتحار والجنون بسبب رفض بعض الفتيات الارتباط بهم.

ففي دمنهور أقدم شاب على إشعال النار في نفسه بعدما اصطحب أسرته لخطبة الفتاة ورفض أهل الفتاة فتح باب الشقة لهم، وقالت له من خلف الباب "مش عاوزاك" ليشعل النار في نفسه ليلقي حتفه.

أما الحالة الثانية فهي لشاب أصيب بالجنون بعدما أحب فتاة وارتبط بها عاطفيًا ولكنها تركته وارتبطت بآخر مما أثر على قواه العقلية وأصيب بالجنون.

وقالت والدة الشاب إن ابنها أحب فتاة ولكنها خانته مع شخص آخر مما سبب له الجنون، مضيفة "منها لله أخدته حبته وخانته وبقى عبيط وسابته".