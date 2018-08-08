محمد شاهين يطرح "إحنا الجدعان" عبر "يوتيوب"

طرح الفنان محمد شاهين، أغنيته الجديدة "إحنا الجدعان" والتي تحمل "اللون الشعبي"، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو بمجرد طرحه للفيديو كليب، حيث كانت أبرز تعليقات الجمهور على ظهور عدة شخصيات في الكليب مثل شخصية "صالح القناوي"، الذي قام بها الفنان محمد رمضان، بمسلسل "نسر الصعيد"، وشخصية "سليم الأنصاري" الذي جسدها الفنان أمير كرارة، بمسلسل "كلبش".

أغنية "إحنا الجدعان" من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، والفيديو كليب من إخراج إسلام الفولي، ويدور موضوع الأغنية حول أنه لا يجب أن يكون الشخص "مشهور" و"ثري" ليكون "محبوبا" من الجميع.

يذكر أن ألبوم شاهين، من إنتاج شركة "إم تاتش برودكشن" ويحتوي على العديد من المفاجآت حيث يضم جميع الألوان والأذواق، وأغاني من النوع الرومانسي والدرامي والهاوس والخليجي والمقسوم والشعبي كما يقدم شاهين، لأول مرة أغاني باللهجة السيناوية والبدوية، في توليفة تقدم لأول مرة في ألبوم.

وتعاون مع شاهين، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامة عبدالهادي، صابر كمال، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، عصام إسماعيل، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، وليد رياض، ومحمدي.