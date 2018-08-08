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بالصور| دراجة مصنوعة من الذهب سعرها يتجاوز 5 ملايين جنيه

بالصور| دراجة مصنوعة من الذهب سعرها يتجاوز 5 ملايين جنيه

بالفيديو| مصرع شابين داخل بئر للتنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

بالفيديو| مصرع شابين داخل بئر للتنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

استعدادا للعيد.. محافظ دمياط يأمر بإعداد غرفة لمتابعة الموقف التمويني

استعدادا للعيد.. محافظ دمياط يأمر بإعداد غرفة لمتابعة الموقف التمويني

بالفيديو| هاني شاكر يتذكر ابنته الراحلة بعد إصابة إليسا بالسرطان

بالفيديو| هاني شاكر يتذكر ابنته الراحلة بعد إصابة إليسا بالسرطان

محمد شاهين يطرح "إحنا الجدعان" عبر "يوتيوب"

محمد شاهين يطرح "إحنا الجدعان" عبر "يوتيوب"

رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة يرفض تحليل المخدرات: "أنا مش سواق توكتوك"

رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة يرفض تحليل المخدرات: "أنا مش سواق توكتوك"

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"بعد ضبطهما قضيتي رشوة".. مهام الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة

"بعد ضبطهما قضيتي رشوة".. مهام الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة

"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

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