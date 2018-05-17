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الوطن

أمير طعيمة: نفذنا "حبي ليك" في وقت قياسي.. ولم تكن ضمن خطة الشركة

منذ 22 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
أمير طعيمة: نفذنا "حبي ليك" في وقت قياسي.. ولم تكن ضمن خطة الشركة

مشهد من مسلسل "ليالي أوجيني"

قال الشاعر الغنائي أمير طعيمة مؤلف أغنية تتر مسلسل "ليالي أوجيني" التي تحمل اسم "حبي ليك"، وتقدمها الفنانة نسمة محجوب، إنه لم يكن من المخطط طرح أغنية لمسلسل والاكتفاء بموسيقى فقط.

وأضاف "طعيمة": "تلقيت اتصالا هاتفيا من الموسيقار هشام نزيه، أبلغني برغبته في تقديم أغنية وبكن لا نعلم هل سيسعفنا الوقت لطرحها أم لا، وبما أنه وضع لموسيقى التصويرية الخاصة بالمسلسل كله، علمت الخط الأساسي للعمل، وبالتالي ذهبت إلى فكرة تشبيه الحب الميئوس منه بالإدمان".

وأضاف الشاعر: "انتهينا من الأغنية قبل طرحها بيومين، لأنها لم تكن ضمن الخطة الأساسية ولم يعلم أحد بعملنا عليها إلا بعد الانتهاء منها".

يذكر أن الشركة المنتجة لـ"ليالي أوجيني" إخراج هاني خليفة، طرحت الأغنية الدعائية للمسلسل بعنوان "حبي ليك" للفنانة نسمة محجوب، كلمات أمير طعيمة، رؤية وألحان هشام نزيه، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

المسلسل مُقتبس من عمل إسباني إخراج هاني خليفة ويكتب السيناريو إنجي القاسم وسماء عبدالخالق، واتفق مع الممثلتين أمينة خليل واللبنانية كارمن بصيبص لتؤديا دور البطولة النسائية أمام ظافر العابدين، كما يشارك في بطولة المسلسل: إنجي المقدم، انتصار، أسماء أبواليزيد، ليلى عز العزب وخالد كمال، من إنتاج شركة بي لينك للإنتاج والتوزيع الفني. 

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