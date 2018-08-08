استعدادا للعيد.. محافظ دمياط يأمر بإعداد غرفة لمتابعة الموقف التمويني

وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط مديرية التموين، بإعداد غرفة عمليات لمتابعة الموقف التمويني وتلقي شكاوى المواطنين، والتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات على الأسواق وإحكام الرقابة على المعروض من السلع والتأكد من سلامتها، وكذلك تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما كلف المحافظ مديرية التموين بضرورة تعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز، وزيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة للتأكد من الأوزان ومدى مطابقتها للمواصفات، ومتابعة صرف السلع التموينية للمواطنين طبقا لمقرراتها وفي المواعيد المقررة.