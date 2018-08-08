محمد صبحي عن الضرائب على المسرح: "قريب هفتح بقالة"

تساءل الفنان محمد صبحي عن مدى إيمان الدولة المصرية بالثقافة وقدرتها على بناء الإنسان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "عندي لما بفتح المسرح 10% ضريبة ملاهي، حاربنا فيها أيام حسني مبارك والراجل مشكور قرر تنزيل الضريبة من 24.3% لـ10% وكنا 28 فرقة في مصر بتعرض وأقل إيراد 80 ألف لـ150 ألف كل ليلة بتاخد 10% من 28 فرقة فبتجمع دخل قومي للبلد".

وتابع: "لكن لما تقولي هتلم إيرادات أكتر فتزود ضريبة تذكرة المسرح فالمواطن هيجي لي إزاي؟! لما هدفع 10% ضريبة ومعاها 5% ضريبة مضافة، لأن أنا بقال أنا مش فنان، و5% قيمة مضافة المواطن بيدفعها وأدفع كمان كمنتج 10% على كل عقد لكل ممثل و14% لأي شيء أشتريه لتنفيذ العمل والمنتج لو كسب ومحدش بيكسب دلوقتي كنا بنكسب زمان هيقولوا له تعالى بقا هات 25% ضريبة الفرقة".

وطالب صبحي الدولة بمراجعة نفسها في الضرائب المفروضة على المسرح: "أنت بتحارب المسرح مش بتشجعه والدولة لازم تراجع نفسها، إحنا مش بقالة".

واستطرد صبحي :"قريب هفتح بقالة وهقفل المسرح".