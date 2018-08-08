قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن عودة الجمهور للمدرجات أصبحت أمرا ضروريا وملح، لأن كرة القدم دون جمهور الملاعب ليس لها طعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" أن عودة الجماهير للملاعب ضرورة ملحة وكرة القدم لجماهيرها، والمباريات دون الجماهير بلا معنى.

وشدد عامر على أن الوضع الحالي أصبح مؤهلاً لعودة الجماهير للملاعب ويجب الالتزام بقرارات النيابة العامة بشأن عودة الجماهير.

وكشف رئيس نادي سموحة، أن عودة الجماهير للمدرجات سيبدأ بطلاب الجامعات والجنود تدريجيًا لحين دخول الأعداد الطبيعية للجماهير، مطالبا المدربين واللاعبين الالتزام بالسلوك الرياضي حفاظا على عودة الثقة للمدرجات.