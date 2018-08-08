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مصادر: تغيير «دولارات» الزمالك فى «السوق السوداء» تم بتعليمات «مجلس مرتضى»

مصادر: تغيير «دولارات» الزمالك فى «السوق السوداء» تم بتعليمات «مجلس مرتضى»

3 جرائم عائلية.. من الإسكندرية إلى القاهرة وسوهاج

3 جرائم عائلية.. من الإسكندرية إلى القاهرة وسوهاج

«مدبولى»: إنهاء تطوير عشش «رأس غارب»

«مدبولى»: إنهاء تطوير عشش «رأس غارب»

شباب يكسرون قاعدة «محدش بيختار اسمه»: إحنا اختارناه

شباب يكسرون قاعدة «محدش بيختار اسمه»: إحنا اختارناه

«نوَّروا لهم الطريق» مبادرة لتوفير ألف كتاب صوتى للمكفوفين مجاناً

«نوَّروا لهم الطريق» مبادرة لتوفير ألف كتاب صوتى للمكفوفين مجاناً

زراعة ورد صالح للأكل.. مشروع مصرى من وحى المطابخ الأجنبية

زراعة ورد صالح للأكل.. مشروع مصرى من وحى المطابخ الأجنبية

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"بعد ضبطهما قضيتي رشوة".. مهام الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة

"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

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