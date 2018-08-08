قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذ قرارات صائبة وجريئة لحل الأزمات التي تواجهها مصر ،نتيجة لسياسات وتراكمات سنوات طويلة لبناء مستقبل أفضل لبلادنا.

وأضاف عامر، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، في مدينة شرم الشيخ: "قررت مصر حل الأزمات الاقتصادية بعد أن مرت بلادنا بأزمات عنيفة أدت الى تدهور المؤشرات الاقتصادية، مستطردا: "بدأنا نرى تغيرا ملحوظا بسببه في المؤشرات الاقتصادية ولا سيما ميزان المدفوعات الذي بدأ يتحسن".

وأوضح أن البنوك تعمل بشكل قوي لتسهم بأكبر قدر في التنمية بمعناها الواسع والشامل والدفاع عن مقدرات الشعوب في ظروف وتحديات كبرى، مضيفا أن التحديات أمر يستحق النقاش في ذلك الحضور، لافتا إلى أن البنوك تتحمل مسئوليات غير مسبوقة، ومن أهمها التداعيات السياسية في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار النقدي، إضافة إلى أنها تتحمل عجز الموازنات العامة وما يتعلق بها من أمور، فضلا عن أنماط الاستهلاك التي ترفع التضخم إلى مستويات عليا.

وأشار إلى أن التضخم ناجم عن الإنفاق وليس بسبب قرارات نقدية، ولا يمكن مع موازنات دول تنفق أكثر من إيراداتها إلا أن يتسبب ذلك في التضخم، مضيفا: أصبح من المحتم أن تواجه الدول الإفريقية التحديات التي تواجهها، وناقشنا ذلك مع مجلس محافظي البنوك المركزية، واتجهنا إلى أنه في حالة عدم إصلاح الموازنات العامة لن تستطيع البنوك المركزية مواجهة الأمر منفردة.

وتابع: "لنحمي بلادنا لا بد من مراجعة الكثير من الأمور والمفاهيم التي عشنا عليها لسنوات كانت خاطئة، وكلفتنا مليارات الدولارات كانت كفيلة بعمل نهضة صناعية وتكنولوجية، ويجب علينا في المرحلة الحالية العمل على تطوير الإنسان والتركيز على التعليم لبناء الإنسان وتحقيق التنمية، مشيرا إلى "نستطيع أن نبذل كل جهد ووضع سياسات واقعية لتحقيق مستقبل أمن ومستقر لمجتمعاتنا ككل".