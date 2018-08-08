أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الأوتوستراد اتجاه منشية ناصر، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ6 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى استقبال ومشرحة مستشفي التأمين الصحي بـ"مدينة نصر ورابعة العدوية".

وأشار مجاهد، في بيان، إلى أن الإصابات تراوحت بين "اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد"، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.