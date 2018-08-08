أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2018، مؤكدًا أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت نحو 3.84 مليار دولار خلال شهر مايو 2018 مقابل 3.42 مليار دولار لنفس الشـهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 12.6٪.

وأضاف التقرير، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 1.4٪، وبلغت 2.48 مليــار دولار خـلال شهر مايو 2018 مقابل 2.44 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.

وأرجع التقرير، ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: فاكهة طازجة بنسبة 113.0٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 17.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.0٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 13.9٪.