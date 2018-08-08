يجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، مع راهول كولشيرهث سفير الهند لدى مصر؛ لمناقشة أوجه التعاون في مجالات الكهرباء بين البلدين.

وسيتطرق الاجتماع إلى تنفيذ شركة "L & T" الهندية المنفذة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان ضمن الخطوات التنفيذية التي يتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتزويد السودان بقدرة كهربية تصل إلى نحو 200 - 300 ميجاوات كمرحلة أولى.

ويبلغ طول الخط 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ نحو 6.7 مليون دولار بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 3 أشهر.