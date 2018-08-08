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"شاكر" لسفير الهند: ننسق مع "البيئة" لاستثمار المخلفات في إنتاج الطاقة

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تعرف على التحويلات المرورية بالطريق الدائري من نهاية كوبري الوراق

تعرف على التحويلات المرورية بالطريق الدائري من نهاية كوبري الوراق

روسيا تعدل قانون منح الجنسية للأجانب

روسيا تعدل قانون منح الجنسية للأجانب

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