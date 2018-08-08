أشاد أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب، بالمباحثات التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال رسلان، في بيان أصدره اليوم، إن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبن زايد بعثت بمجموعة من الرسائل العاجلة والمهمة لكل من يهمه الأمر في مقدمتها أن العلاقات بين مصر والإمارات تعد نموذجا رائعا وفريدا للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة.

وأضاف أن الرسالة الثانية التي أكدتها مباحثات السيسي وآل زايد تؤكد للرأي العام العربي والعالمي حرص الدولتين الشقيقتين على الأمن العربي والأمن الخليجي، وأن أي مساس بهما هو مساس بالقاهرة وأبوظبي خاصة أن الرئيس السيسي أكد عدة مرات أن أمن دول الخليج يعد جزءا لا يتحزأ من أمن مصر القومي.

وأشار إلى أن الرسالة الثالثة تتمثل في دعم دولة الإمارات بكل قوة لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيدا بتصريحات الرئيس السيسي التي أكد فيها حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

كما أشاد رسلان، بتصريحات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي أعرب فيها عن تقديره لمصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الوطن العربي، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية لكونها نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الأشقاء التي تقوم على مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل، إضافة إلى تأكيده على حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في شتى المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور المستمر مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ضوء تطابق مواقف الدولتين إزاء القضايا الإقليمية والدولية إضافة إلى تأكيد الشيخ محمد بن زايد وقوف بلاده بقوة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب الذي لن يستطيع إيقاف جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية والتقدم لشعبها.