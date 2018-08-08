قرر المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إلغاء الأجازات لمديريات التموين والطب البيطري والنظافة وغيرهم خلال فترة عيد الاضحى لتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والتأكد من سلامة الأغذية واللحوم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء منع إقامة أي شوادر بالشوارع والمياديين وعدم السماح بذبح الأضاحي بالشوارع حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وعدم تعطيل المرور، مشددا على تفعيل الغرامة حيال المخالفين، وشدد على عدم السماح ببيع الجلود في محيط سور مجرى العيون.

وأكد محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو سيعمل على إقامة وحدات لـ 800 أسرة من الراغبين في العودة للمثلث قريبا.

وأشار إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصناعة تمكنت من إخلاء أغلب المدابغ بسور مجرى العيون وهدمها ونقلها إلى مدينة "الروبيكي"، أو دفع تعويضات للملاك حسب رغباتهم.

وأكد المحافظ أن رؤساء اأاحياء يعملون حاليا على تفعيل مبادرة "الرصيف حق للمشاة"، بإزالة أي إشغالات وإصلاح الأرصفة لتمكين المواطنين من استخدامها.