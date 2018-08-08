التقت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صباح اليوم، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة التموين، لمناقشة عدة ملفات من بينها نتائج بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة وجهاز حماية المستهلك، وكذلك متابعة قرار رئيس مجلس الوزراء بتجديد إجازات العاملين بالخارج التابعين لوزارة التموين.

وشهد اللقاء، حسب بيان وزارة الهجرة، "مناقشة النتائج الإيجابية لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وجهاز حماية المستهلك؛ لمتابعة شكاوى المصريين العاملين بالخارج في مختلف السلع والأجهزة التي يشترونها، حيث نتج عن هذا البروتوكول إيجابيات عدة للمصريين بالخارج، تتعلق بالتعامل والاستجابة لمختلف الاستفسارات والشكاوى التي وردت منهم منذ توقيع البروتوكول، ما كان له عظيم الأثر في عودة الحق إليهم في أي من الأمور المتنازع عليها بهذا الصدد".

وأضاف البيان: كذلك شهد اللقاء نقاشا بشأن المشاكل الخاصة بأسر العاملين المصريين بالخارج المتعلقة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، حيث تعهد وزير التموين بتمكين الزوجة من إضافة أبنائها على بطاقات التموين وفق القواعد والشروط المنظمة لهذا الشق، دون الإلزام يوجود الزوج في مصر خلال عمليات التسجيل.

وفي إطار الاجتماع جرى متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بتجديد الإجازات والإعارات للعاملين المصريين بالخارج التابعين لوزارة التموين والإدارات التابعة لها.