قال عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أزمة ارتفاع أسعار الصحف لها شقين الأول يتعلق بالصحافة ككل وشق يتعلق بارتفاع سعر الورق والتكلفة، وأشار إلى أننا نحتاج لأن نتعامل مع الأزمة على محورين الأول قصير المدى بإجراءات سريعة ومؤقتة ومحور طويل المدى من خلال مساندة الدولة للصحافة ككل ليس كمؤسسات قومية فقط.

وطالب الجبالي، في كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة أزمة ارتفاع سعر ورق الصحف، بأن تتدخل الدولة لوضع برنامح مساندة في فترة معينة، ووضع حلول جذرية للازمة بعد دعم الدولة، مثل تطوير مصنع الورق بقوص في الصعيد، أو استقطاب مستثمرين في صناعة الورق، مطالبا بإعداد دراسة إلى أي مدى يمكن رفع سعر الجرائد حتى لا يؤثر سلبا على التوزيع.