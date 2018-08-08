أعلن الحاج أحمد شتا مدير القرية البدوية بمطروح عن انطلاق المهرجان الأول للفروسية بالقرية البدوية، الجمعة المقبل، بمشاركة ما يقرب من 50 فارس من فرسان محافظة مطروح.

وقال "شتا"، اليوم، في تصريح لـ"الوطن"، إن هذا مهرجان يعد الأول من نوعة، الذي تنظمة القرية البدوية لإحياء التراث البدوي الأصيل، "نتوارثه كقبائل في مطروح عن أبائنا وأجدادنا فهم كانوا فرسان الصحراء الغربية الذين حاربوا الإنجليز في معركة وادي ماجد الشهيرة وهم يمتطون الخيول، ويعتزون بتربيتها واقتنائها، وأضاف "نربي أبنائنا على ممارسة رياضة الخيل والفروسية لأنها تصنع جيل من الأطفال والشباب يتمتعون بأخلاق الفرسان".

وصرح فرج الجبيهى المنسق العام للمهرجان، أن هناك استعدادات داخل القرية وتجهيزات للمهرجان، منها إعداد مكان مخصص لعمل سباقات الخيول، في النجع البدوي الجاري تجهيزة حاليا من إنشاء بيوت عرب "خيام بدوية" وعمل أكلات بدوية خاصة، ومشروبات على الفحم وراكية النار من خلال المطاعم البدوية والطباخين المهرة الذين يجيدون عمل أكلات تتميز بها مطروح وتلقى اهتمام المصطافين وزائري المحافظة من المصريين والأجانب.

وأضاف أن القرية البدوية نجحت في تنظيم المهرجان الأول للزي البدوي، الذي لاقى إقبالا غير عاديا من أهالي مطروح والمصطافين الذين حرصوا على الحضور ومتابعة المهرجان، الذي نظم يوليو الماضي، وأشار إلى أنه كان له أثرا إيجابيا على الترويج للسياحة البيئية المطروحية التي تعكس العادات والتقاليد التى نشتهر بها في المحافظة وأبناء القبائل على مر التاريخ.

وعن فقرات المهرجان، أوضح أنها ستخللها بعض الموروثات الثقافية والأمسيات والفعاليات المختلفة بحضور شعراء وباحثين في التراث ومهتمين بالفروسية لإحياء يوم ثقافي بدوي من خلال المهرجان، خاصة وأن الخيول يعشقها أهالى مطروح ويرتبطون بها ارتباط كبير فتجد في كل بيت بالقرى والنجوع حصان وإثنين وأكثر، ونحن نستهدف من وراء المهرجان إحياء التراث البدوي واهتمام الجيل الجديد من الشباب بالفروسية والحفاظ على العادات والمورثات الثقافية القديمة، بجانب الترويج للسياحة من هذا النوع، الذي يجذب المزيد من الأفواج السياحية من داخل وخارج مصر.