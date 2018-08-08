علق الإعلامي عمرو أديب على انحياز قناة "الجزيرة" القطرية لكندا ودفاعها عن إيران في الفترات الأخيرة، وسط الأزمات المثارة بشأن الدولتين.

وغرد أديب، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الجزيرة بقالها يومين متعاطفة جدا مع كندا وبتدافع بقوة عن إيران.. ونعم القناة القومية العربية".

وأضاف أديب: "وطبعا كمان ما نسيتش مصر في الزحمة، حماس كبير لانتخابات واستفتاءات مبكرة وثورات عاجلة، أموت وأفهم بس إيه المطلوب.. إيه الخطة؟".

وفي تدوينة أخرى، غرد أديب: "نصيحة برضه للي بيربوا صراصير التويتر.. لجان الكورة ما ينفعش تعلق على السياسة ولجان السياسة ما ينفعش تعلق على الكورة.. هو انتوا فاشلين حتى في اللجان.. محتاجين تخصص في الصراصير يا سادة شوية، تحليل للفلوس اللي بتقبضوها".