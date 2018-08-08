وجه المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، بضرورة التأكد من توافر عوامل الأمان والحماية المدنية والاشتراطات البيئية للمراكب والأتوبيسات النهرية، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وطالب المحافظ بتكثيف عدد رحلات أتوبيسات النقل العام للمتنزهات والأماكن السياحية والترفيهية خلال فترة العيد.

شدد محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة على إجراء صيانة للألعاب الموجودة بالحدائق والمتنزهات وعدم تشغيلها قبل التأكد من سلامتها حفاظا على أرواح المواطنين، علاوة على تكثيف أعمال النظافة بالحدائق وتوزيع أكياس قمامة على المواطنين مجانا لعدم إلقاء القمامة بالشوارع.