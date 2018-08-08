عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماع لمتابعة وحل عدد من مشاكل ذوي الإعاقة، بحضور دكتورة هبة أبوزيد مدير إدارة الاتصال السياسي ومسئول ملف الإعاقة بالمحافظة، وعدد من مديري المديريات الخدمية، وروؤساء المدن، وممثلي ذوي الإعاقة من الجمعيات الأهلية وشبكة كلنا واحد.

وجه المحافظ، بتخصيص مكتب تأهيل اجتماعي بمركز مطاي لخدمة ذوي الإعاقة، وكذلك إعداد مقترح لتوفير سيارة يبدأ خط سيرها من شارع مضرب الأرز بمدينة المنيا مرورًا بالمواقف والجامعة وتكون مخصصة لذوي الإعاقة.

كما كلف مسئول ملف الإعاقة بالمحافظة بالتنسيق مع مسئول مشروعك بالمحافظة وبالتعاون مع بنك ناصر لتوفير عدد من التروسيكلات للمساعدة في توفير مشروع لخدمة ذوي الإعاقة.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لعمل مسح سمعي للأطفال حديثي الولادة، مع زيادة الوعي المجتمعي لعلاج ضعف السمع.

أكد المحافظ، على أهمية وأولويه ملف ذوي الإعاقة، قائلا: "المحافظة تسير بخطى مدروسة نحو توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجال توفير احتياجاتهم الأساسية، وإتاحة كافة الفرص والمتطلبات اللازمة لإدماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي".

من جانبها أوضحت الدكتورة هبة أبو زيد، أن المحافظ وجه بعمل لافتات مترجمة بلغة الإشارة، موضح بها الإشارات التوضيحية لكيفية الحصول على الخدمات بالجهات الحكومية، علي أن يتم تعليقها بكافة المصالح الحكومية.