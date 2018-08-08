يفتح الإعلامي محمد الباز، الليلة، في برنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور الفضائية، ملف الحصول على قرنية الموتى بين الرحمة للأحياء من المواطنين وبيزنيس المستشفيات والأطباء، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويستضيف البرنامج الدكتور إيهاب عثمان أستاذ جراحة العيون، في حوار بعنوان "فتنة قرنية الموتى بين الرحمة والبيزنس"، يكشف فيه أسباب حصول المستشفيات على القرنيات من الموتى دون موافقة ذويهم، ولماذا يؤيد هذه الإجراءات علميا واقتصاديا واجتماعيا؟.

كما يحلل عثمان بالأرقام قوائم اﻻنتظار من مرضى القرنيات في مصر وأسباب وقف باب استيراد القرنيات من الخارج، والتكلفة المالية للقرنية للواحدة في حال الحصول عليها من الموتى أو استيرادها من الخارج.

كما يكشف القوانين المنظمة لعملية الحصول على القرنيات من الموتى دون موافقة ذويهم، والفوائد الصحية واﻻقتصادية واﻻجتماعية لهذه القوانين.