نظم مركز تثقيف الأقران للإبداع وتنمية المهارات بجامعة أسيوط "y-peer" معسكر التوعية في القضايا السكانية، والذي يعقد بجامعة قناة السويس، تحت عنوان "بنبني لبكرة"، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة.

يستمر المعسكر خلال الفترة من 6 وحتى 9 أغسطس الجاري، بحضور ألسكندر ساشا منسق صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفاطمة دكروني منسق مركز تثقيف الأقران، وآية محمود منسق عام المعسكر، وماجد مصطفى مقدم ومدرب بالمعسكر.

وأعلن طارق عجيبة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، أن المعسكر ساهم في مدّ أواصر التعاون بين الشباب المصري والعربي، وتكاتف جهودهم من أجل نشر التوعية وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، والتصدي لبعض الظواهر المجتمعية السلبية، مؤكدا توفير جميع احتياجات الطلاب في المعسكر حيث خصصت الجامعة مسرح رعاية الشباب لافتتاح المعسكر كما وفر نحو 4 قاعات تدريبة أخرى لعقد فعاليات المعسكر.