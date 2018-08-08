أشاد عصام البديوي، محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من قبل إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة من خلال تنشيط العمل بالقرى والإشراف على بعض المشاريع وتقديم يد العون للمرأة المعيلة والشباب لمحاربة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية لهم وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية.

وأوضح التقرير الذي جرى عرضه على المحافظ، جهود الإدارة في الفترة من 3-7-2017 وحتى 27-6-2018، ففي مجال المشروعات المنفذة من قبل الإدارة والتي تستهدف المرأة المعيلة والشباب جرى تنفيذ 738 مشروعا باستثمارات تصل إلى 2 مليون و235 ألف جنيه، كما تجاوز معدل سداد الأقساط المستحقة 97% بمبلغ يصل إلى 2 مليون و590 ألف جنيه.

من جانبها قالت وفاء فديوي، مدير الإدارة، إن صندوق التنمية المحلية وجه الشكر للإدارة خلال ندوة تثقيفية لحصولها على أعلى نسب تحصيل القروض وأعلى نسب في عدد المشروعات الممنوحة لأهالي المحافظة (بقالة ـ إنتاج حيواني ـ ملابس) والتي تستهدف فئة الشباب والمرأة المعيلة علاوة على المرور المستمر من قبل الإدارة على المراكز والقرى والنجوع ومعاينة المشروعات مما جعل محافظة المنيا في المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية.

وتتفقد الإدارة خلال الشهر الجاري بالتعاون مع وفد من وزارة التنمية المحلية عددا من القرى الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة لمتابعة القطاعات الخدمية بها والوقوف على احتياجات ومشكلات الأهالي بتلك القرى وذلك ضمن المشروع القومي للدولة لتطوير القرى الأكثر احتياجا.