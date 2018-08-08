قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجنة ستمد وزارة الصحة بقاعدة بيانات الناخبين لاستخدامها في المسح القومي لفيروس "سي"، والأمراض غير السارية.

جاء ذلك حلال كلمة "لاشين"، خلال توقيع بروتوكول بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة لإمدادها بقواعد الناخبين لربطها مع قاعدة بيانات المواطنين الذين يتم مسحهم بالحملة القومية للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية، بحضور وزيرة الصحة هالة زايد.

وأضاف "لاشين": "طبقًا للقانون الهيئة هي المنوط بها تحديث قاعدة البيانات على مدار الساعة، والهيئة لن تنتظر أي طلب بل ستبادر للتعاون، وعندما دعتنا وزيرة الصحة بادرنا بقبول الدعوة في الحال حتى تصل الخدمة لجميع الشعب المصري وسنساعد أي جهة تطلب ذلك".