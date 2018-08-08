أقيم بمكتبة الإسكندرية، اليوم، حفل افتتاح المعرض الدولي المتنقل للفنون الصينية التقليدية بعنوان "الثقافة عبر القديم والحديث.. معرض التراث اللامادي في الحياة اليومية في شنجهاي" اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن مصر والصين هما أقدم حضارات العالم ومعروفتان بعلاقتهم القديمة المعروفة بالقوة في التجارة والثقافة.

وأضاف سلطان، أن افتتاح المعرض بمكتبة الإسكندرية يأتي في إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية عامة وخاصة في مجال التبادل الثقافي، مؤكداً أن اختيار الصين لمدينة الاسكندرية للمعرض المتنقل يدل على مكانة العلاقات بين مصر والصين وبين الاسكندرية وشنجهاي.